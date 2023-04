Van uitleen- naar verblijfsbibliotheek

De zeven favoriete plekjes van Luc Appermont: “Zo veel jeugdherin­ne­rin­gen aan de Kattenberg en Bokrijk”

De paasvakantie is van start gegaan, maar het zachte voorjaarsweer laat af en toe nog even op zich wachten. Om toch al even weg te dromen van het buitenleven, gingen we te raad bij tv-coryfee en rasechte Bilzenaar Luc Appermont (73). Momenteel toert hij samen met manlief Bart Kaëll voor de zaalshow ‘Luc & Bart, een paar apart’ door heel Vlaanderen, maar uitpuffen doet hij liefst op deze zeven plekjes.