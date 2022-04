Van hiphop, dance tot Latin: nieuw festival in Lanaken

Schepen Astrid Puts (Open Vld) werd hiervoor benaderd door Pim Litjens, geen onbekende in de muzieksien. Litjes organiseert events als de Rewind parties in ons land en Nederland. “ Van Chapter 21 Amsterdam tot een heus festival, bij Kasteel Pietersheim, hoe leuk is dat, “antwoordt Litjens. “ Het festival zal bestaan uit 3 areas: Rewind, Papi Chulo en de Silent Disco. Er komen echt heel goed artiesten optreden, zoals Bizzey, Antoon, Bilal Wahib en de Rewind Allstars. Er zijn ook deejays zoals Irwan en Rico Greene. We brengen een mix van toen en nu. Naast de muzikale programmering is er veel randanimatie. Denk aan een zweefmolen en een toffe photobooth. Iedereen kan ook heerlijk eten, want we voorzien verschillende lokale foodtrucks, van vega tot vleesgerechten. “