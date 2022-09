Twee wagens in brand gestoken in Lanaken

Lanaken Fietsers- en voetgan­gers­brug weer open

De fietsers- en voetgangersbrug over het kanaal Briegden-Neerharen aan de Industrieweg is weer open. De brug wordt veel gebruikt door scholieren uit Smeermaas en Maastricht. Ze werd recent voorzien van een nieuwe antisliplaag. De coating verhoogt de veiligheid bij een nat of bevroren wegdek.

8 september