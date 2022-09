Twee voertuigen in brand gestoken in Lanaken

Hasselt Autodeelor­ga­ni­sa­tie Dégage strijkt neer in Hasselt: “Ideale oplossing voor grote verkeers­druk”

Dégage, een autodeelorganisatie waarbij particulieren hun wagen delen met buren, maakt zijn intrede in Hasselt. “In een stad met bijna 80.000 inwoners en met nieuwe wijken volop in ontwikkeling, is er veel verkeers- en parkeerdruk. Deelmobiliteit kan hier zeker een deel van de oplossing zijn”, aldus bevoegde schepen Marc Schepers (RoodGroen+).

9 september