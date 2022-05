Twee ongevallen in Lanaken met gewonden in één uur tijd

Voetbal eerste nationale Wouter Corstjens (Patro Eisden): “Winnen in Tienen en de buit is binnen”

Zaterdagavond kennen we de vier ploegen die deelnemen aan de play-offs in eerste nationale. De ontknoping belooft een echte thriller te worden. Op dit moment is de kloof amper twee punten tussen leider Knokke en nummer zes Dender. Geen enkele van deze ploegen is zeker van zijn plaats in de top vier. Ook Patro Eisden niet. Maar de zege van vorig weekend tegen Luik geeft de club een enorme boost. “Er zijn nog talrijke scenario’s mogelijk. Patro heeft alles in eigen handen. Winnen tegen Tienen en de kwalificatie is binnen”, zegt Eisdens kapitein Wouter Corstjens.

28 april