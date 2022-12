Twee jaar cel voor man (42) die molotovcocktail gooit naar deurwaarder: “niet aan proefstuk toe”

De veertiger gaf tijdens de behandeling van zijn zaak voor de strafrechtbank in Tongeren toe dat hij ver over de schreef ging. “Ik wilde mijn huis beschermen maar was begaaid door de alcohol en de drugs.”

De deurwaarder begaf zich op 23 september 2020 samen met twee agenten naar de woning van de man om zijn voertuig te laten takelen, dat wegens schulden in beslag moest genomen worden. Maar de Lanakenaar liet dat niet zomaar gebeuren. Hij verschanste zich in zijn woning en deed ‘alsof hij in een oorlog zat’. Hij wierp niet alleen meteen molotovcocktail, maar slingerde ook andere spullen naar de deurwaarder en de politie.

“Die man was buiten zijn zinnen”, pleitte de advocaat van de twee inspecteurs.“Hij was zelfs trots op zijn daden en plaatste een livevideo van zijn daden op facebook. Een interventie van de Directie van Speciale Eenheden was nodig. Dit had anders kunnen aflopen.”

Hulp gezocht

Beklaagde benadrukte dat hij ‘niet de bedoeling had om iemand pijn te doen’ en zocht intussen hulp voor zijn drugsverslaving. Hij vroeg een werkstraf maar de strafrechtbank verwees ondermeer naar zijn strafblad, waarop drie veroordelingen voor de strafrechtbank en drie voor de politierechtbank prijken, en veroordeelde R. tot een celstraf van twee jaar en een boete van 1.200 euro.

Omdat de man de feiten pleegde in een ‘periode waarin hij het spoor bijster was’ en in alcohol en drugs vluchtte, en intussen stappen ondernam om aan zijn middelenproblematiek te werken, werd de celstraf wel met uitstel opgelegd onder voorwaarden. Zo moet de Lanakenaar zich drie jaar lang verder laten begeleiden.

Aan de twee agenten die zich burgerlijke partij stelden in de zaak, moet R. elk een schadevergoeding van 500 euro betalen.

