Trajectcontrole: veiligheid of geldgewin?

Veldwezelt Renaldo’s Wonderland heeft alterna­tief voor vuurwerk­ver­bod

In Lanaken is vuurwerk met eindejaar verboden. Dat is een gemeentelijke beslissing, goedgekeurd door de politieraad. Buurgemeente Maasmechelen laat het beperkt toe. Marc Verheyen van Renaldo’s Wonderland in Veldwezelt heeft een alternatief voor het afsteken van vuurwerk: feeststerretjes, ijsfonteintjes en lichtstaafjes.

30 december