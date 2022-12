Traiteur Jaco viert veertigjarig bestaan: “Zo’n groot succes dat we het volgend jaar nog eens overdoen”

LanakenTraiteur Jaco was zijn tijd ver vooruit toen hij in 1982 als eerste in de regio een traiteurswinkel opende aan de Bessemerstraat in Lanaken. Later kwam daar De Boerderij bij, de intussen bekende feestzalen op Domein Pietersheim. Afgelopen jaar vierde de Lanakenaar zijn lange carrière met een maandelijks feestmenu tegen een toepasselijke prijs van 40,40 euro. Van de opbrengst gaat een gedeelte naar het goede doel, namelijk de St. Vincentiusvereniging in Lanaken.

Het was ongezien destijds in Lanaken en omstreken, een winkel waar verse vis, kaas én charcuterie werd aangeboden. Mosselen gingen met zakken tegelijk over de toog gingen en huisgemaakte vidé en stoofvlees vulden de magen. Ook de feestjes aan huis breidden uit, van borrels en buffetten tot bruiloften en partijen op de kinderboerderij. Die is nu gerestyled tot Hoeve Pietersheim. Intussen heeft zoon Dave al vijf jaar de pollepel overgenomen. Dave verbindt zijn ervaring uit de sterrenrestaurants met de passie voor het traiteursvak.

“Ik zit sinds mijn veertiende in het vak”, legt Jaco Roox (68) uit. “Eerst volgde ik hotelschool in Luik, nadien in Hasselt. Daarna werkte ik als ambulante kracht, destijds nog tegen een uurloon van 1,50 gulden op Chateau Neercanne. Intussen heb ik al 54 jaar ervaring achter de kiezen. Dat is meer dan een gouden huwelijkspaar”, lacht hij. Jaco is blij dat Dave en Ellen de zaak intussen mee opvolgen. Het voorbije feestjaar was een voltreffer en straks staan Kerst en oudejaar voor de deur. “ We mochten voor ons veertigjarige bestaan zo’n 500 gasten ontvangen bij het maandelijks viergangenmenu. We voelen ons zeer erkentelijk dat ze met ons mee kwamen vieren. Daar waren vaste klanten bij, maar ook gezichten die we al een poosje niet meer gezien hadden. Het deed deugd hen persoonlijk te kunnen verwelkomen. Dankzij het grote succes willen we dit initiatief volgend jaar eenmalig herhalen.”

Crisis

Corona en de energiecrisis hakten hard in op de sector. Zo ook bij Jaco. “We hebben veel hinder ondervonden. Zo werd het ene feestje na het andere afgezegd. Ondertussen kunnen we toch zeggen dat bijna alle uitgestelde feesten zijn ingehaald. De drang om te feesten is immers groot. Ook voor volgend jaar staan er tal van partijen gepland. De energiefactuur en het vinden van geschikt personeel worden steeds meer een uitdaging. Het budget van de mensen blijft tenslotte veelal hetzelfde. Dus worden onze marges kleiner. Om de stijgende prijzen en kosten op te vangen, letten we op allerlei factoren. Zo gaat de koeling van de feestzaal alleen aan in het weekend, kopen we nog meer lokale producten om de CO 2 -voetafdruk te beperken en zetten we extra in op de flexibiliteit van het personeel. Door de week doen we intussen aan ‘Home Cooking’ voor kleine gezelschappen.”

Op 10 december organiseren Jaco en Dave als slot van dit feestjaar nog een proeverij in de winkel. Daar worden de winnaars van de loterij van het viergangenmenu bekendgemaakt. De prijs is nog een smakelijke verrassing.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.