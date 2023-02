‘The Farm’ wint Gouden Baksteen

Tongeren/Borgloon Tongeren en Borgloon zoeken één directie­team voor woonzorg­cen­tra

Met het oog op de fusie tussen Tongeren en Borgloon zoeken de twee steden één gezamenlijk directieteam voor hun woonzorgcentra die door de OCMW’s uitgebaat worden. Het nieuwe directeursduo moet de fusie tussen de beide centra voorbereiden en vormgeven. In totaal gaat het om 225 kamers in wzc De Motten in Tongeren en wzc Bloesemhof in Borgloon.