Teambuilding bij Minder Mobiele Centrale

Wie beroep wil doen op de MMC moet zelf nog mobiel zijn. “ Zelf kunnen instappen in de auto is een must, en je moet onder de inkomstengrens blijven, die bepaald is door de overheid, anders moet je een taxi nemen, ” legt Michelle Beckers uit. “ Dat vervoer gaat van doktersvisite tot de kapper, of het onderzoek in het ziekenhuis tot boodschappen doen,” vult voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst Michel Stevens (Vooruit) aan. “Rolstoelpatiënten, ongeacht hun inkomen, kunnen beroep doen op het specifiek aangepast voertuig dat het OCMW ter beschikking heeft. Het OCMW heeft zelfs onlangs nog een occasievoertuig aangekocht om rolstoelers te vervoeren.”