‘Tante Nel’ viert jaar 100ste verjaardag

Lanaken Lèneke Frederix van Limburgia blaast 100 kaarsjes uit

Lèneke Frederix is 100 jaar geworden. Iedereen kent haar, want alle generaties kwamen bij haar over de vloer in haar Limburgia supermarkt. Aangezien die pal in het centrum lag, naast de basisschool, passeerden alle kinderen er ook voor snoepgoed. De ouders waren dan weer tuk op onder meer de fijne vleeswaren.

10 augustus