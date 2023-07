Hondenzwem­vij­ver Trudobron opnieuw open na vermoeden van blauwalgen

Donderdag werd beslist om de hondenzwemvijver aan de Trudobron in Sint-Truiden opnieuw te openen. De vijver was eerder afgesloten na een vermoeden van blauwalgen, maar laboresultaten tonen nu aan dat de waterkwaliteit in orde is en dat honden er zonder risico kunnen zwemmen.