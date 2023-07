Stevige buien met een enkele keer onweer in Lanaken vandaag

Dertiger belaagt ex met honderden berichten na relatie­breuk: “Hij plaatste zelfs foto’s van haar dochters online”

Een 37-jarige Maasmechelaar was naar eigen zeggen verrast toen de politie plots voor zijn deur stond, nadat hij zijn ex maandenlang had belaagd. Hij stuurde de vrouw honderden paginalange berichten en maakte online zelfs een Facebookpagina aan met liefdesverklaringen. De strafrechter had een duidelijke boodschap voor de dertiger, die nu een stevige straf riskeert.