Steven Roox speelt Kevin en Garth in broadwayvoorstelling

LanakenDe bekroonde Broadwayvoorstelling ‘Come from Away’ staat van 2 tot en met 6 juni in het theater van Parkstad Heerlen. En dit met een topcast. Eén van hen is Lanakenaar Steven Roox, die intussen in Amsterdam woont.

“Het is een a- typische voorstelling van een waar gebeurd verhaal over saamhorigheid in onzekere tijden. We gaan terug naar 9/11 in de States. Op 11 september 2001, de dag van de aanslagen, werd het Amerikaans luchtruim gesloten. Hierdoor strandden 38 vliegtuigen in het Canadese Gander. Zo’n 7000 reizigers zaten vast in een stadje van 9000 inwoners. Het verhaal toont hoe mensen het beste in elkaar bovenhalen in tijden van crisis. Zeer actueel, kijk naar hetgeen gebeurt in Europa met de opvang van Oekraïense vluchtelingen,” vertelt Steven Roox (36)

Persoonlijk contact

De story wordt gebracht door 12 acteurs. Roox speelt twee hoofdkarakters, vakbondsafgevaardigde Garth en zakenman Kevin Tuerff. “ Met hem had ik persoonlijk contact. We hebben de première live gestreamd naar Canada en de V.S. De man was erg onder de indruk, ook al liep de voorstelling in het Nederlands. Wij maakten er een totaal nieuwe versie van, met een andere regie, choreografie, alleen het script was origineel. Ik kreeg achteraf nog zijn boek, heel bijzonder.”

‘Come from Away’ zorgt 110 minuten lang voor humoristische en ontroerende momenten. Er is geen pauze om de focus te houden. Vanuit Lanaken rijden er twee autocars naar Heerlen. “Ik voel me vereerd. Door mijn verhuis naar Nederland is het niet vanzelfsprekend om voor het thuispubliek te spelen. maar op deze manier halen we de Limburgse vrienden en familie toch naar de voorstelling. Ik ben dan altijd een beetje extra zenuwachtig. Ook omdat ik met een echt Nederlandse tongval speel. Misschien denken ze wel dat ik geen Vlaams meer kan,” lacht Steven.

Volledig scherm Steven Roox speelt o.a. de rol van Kevin. © Anne van Zantwijk

Volledig scherm Een topcast voor een waar gebeurd verhaal © c Roy Beusker