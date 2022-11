Stenen des aanstoots verdwijnen in Oud-Rekem

Bilzen Nacht van de bib keert terug met succesfor­mu­le

Na twee coronajaren keert Nacht van de bib terug met de gesmaakte succesformule. Op zaterdag 29 oktober staat de zesde editie van het gratis festival op het programma. Door de jaren heen wist het niet alleen de harten van literatuurliefhebbers te veroveren. Met vijf podia en een uiteenlopend aanbod valt er werkelijk in elk hoekje van de bibliotheek voor iedereen iets te ontdekken. Journalist en luchtvaartspecialist van VRT NWS Riadh Bahri stelt zijn tweede boek ‘Uit de kast. In de kast.’ voor dat eind oktober uitkomt. Hierin heeft hij het uitgebreid over zijn seksuele geaardheid en homohaat. Nederlandse popsensatie Aafke Romeijn is met haar combinatie van muziek en prachtig taalgebruik de perfecte muzikale afsluiter. Alle info via: www.nachtvandebib.be.

