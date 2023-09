St.Lambertuskerk toont religieus-cultureel erfgoed

LEVENSVER­HAAL. Overleden Britt (15) speelde mee in de Bokkenrij­ders­film, haar laatste wens: “Toen ze haar fragment zag, merkten we een lachje op”

Van de langspeelprent ‘Zondebokken’, die dit najaar uitkomt, kreeg nog niemand een stukje te zien. Behalve Britt Michels (15) en haar familie. Het meisje streed al twee jaar tegen kanker. Haar laatste wens: acteren in een film. Dat lukte ook. “Maar deze zomer zagen we Britts gezondheid alleen maar verslechteren”, zegt haar oma Jadzia. Zij trok haar stoute schoenen aan en tikte het telefoonnummer van regisseur Rocky Grispen in.