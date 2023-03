Sportoase Montaignehof moet taalwet respecteren

Die had in een schriftelijke vraag bij het gemeentebestuur zijn beklag gemaakt over de inbreuk van Sportoase Montaignehof dat een Franstalige webstek aanbiedt in Vlaanderen. En dat is in strijd met de taalwetgeving. Dat de Franse versie een extra service naar klanten of toeristen in Vlaanderen zou zijn, zoals Sportoase Montaignehof laat uitschijnen, is niet ter zake, aldus Joosten. Hij haalt zijn slag nu thuis.