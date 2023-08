Spontane staking De Lijn Lanaken en Tongeren verstoren busdiensten

Truike is 92, maar schilt nog iedere ochtend een kist aardappe­len op Chirokamp: “Maar na 50 jaar wordt het stilaan tijd om af te ronden”

“Elk jaar zeg ik dat het de laatste keer is, en elk jaar zit ik hier wéér.” Trui Vincken uit Lanaken is intussen al 92, maar wordt nog ieder jaar meegevraagd als kookmoeder bij Chiro Meilach. Daar stemt ze telkens mee in, met plezier. “Als we op ons kamp aankomen, bepalen we altijd eerst waar Trui mag slapen, dan volgt de rest”, klinkt het bij de leidsters.