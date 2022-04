Speelstraten gezocht

Wielrennen Profs Limburger Dylan Teuns is beste Belg in de Ronde van Vlaanderen, Amaury Capiot net niet in top 20

Dylan Teuns (Bahrain - Victorious) werd als zesde de beste Belg in de Ronde van Vlaanderen. De Halenaar kon in de slotfase net niet aansluiten bij de eerste achtervolgende groep, maar blikte achteraf toch tevreden terug. “Neen, ik stond niet op de lijstjes met de favorieten, maar ik wist dat ik goede benen had”, zegt Teuns. Tweede Limburger in koers was Amaury Capiot. “Tevreden? Ja, maar toch ook niet, want ik spurt in een groep voor de vijftiende plaats, maar kan niet scoren”, klinkt het bij de Lanakenaar.

