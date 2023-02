Smèèrmaos Alaaf sluit carnaval in Lanaken

Besparen op energiefac­tuur? Sociaal energielo­ket trekt vanaf maart met tips naar Hasseltse wijken

Het sociaal energieloket trekt vanaf maart de Hasseltse wijken in. Inwoners van Ter Hilst en Kuringen kunnen in het wijkpunt terecht met al hun vragen over energie en indien nodig meteen een afspraak maken met het loket voor verder advies. “Want hoewel de elektriciteitsprijzen gedaald zijn, willen we onze inwoners wapenen voor toekomstige crisissen”, zegt schepen voor Armoedebestrijding Derya Erdogan (RoodGroen+).