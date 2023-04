Sluiting parkings is geen oplossing voor overlast

Genk Verhoogde PFAS-concentra­ties gevonden rond oude brandweer­ka­zer­ne

Aan de oude brandweerkazerne in Genk zijn er verhoogde PFAS-waarden vastgesteld. Dat blijkt na een bodemonderzoek van OVAM. Alle buurtbewoners in een straal van 500 meter kregen een brief in de bus met extra veiligheidsmaatregelen: “Er is veel verharding rond de site, dus het risico op blootstelling zal eerder beperkt zijn”, vertelt burgemeester Wim Dries (CD&V). “Toch nemen we het zekere voor het onzekere.”