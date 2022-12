Sluiting crèches mag geen heksenjacht worden

Lanaken - GenkIn totaal zijn er al 59 crèches dicht, waaronder 8 van Rheia. Daarom roept Suzy Geraerts op de heksenjacht te stoppen. Geraerts heeft een kwarteeuw ervaring in de kinderopvang en doceert momenteel aan het CVO Cursa in Genk.

“ Er heerst momenteel veel onzekerheid bij de cursisten. Ze studeren momenteel één dag effectief en één dag online in de avondopleiding. Sommigen durven straks na het behalen van het diploma niet opstarten omdat ze vrezen buiten proportie onder de loepe te worden genomen. Uiteraard moeten we alert zijn en de wantoestanden aanpakken, maar het mag niet leiden tot paniekreacties. We moeten kinderen ook de ruimte geven om te ontdekken, om te spelen en zich pedagogisch te ontwikkelen. Stel dat een kleuter valt en zich kwetst, dan zijn de poppen nu aan het dansen. “

En dus waarschuwt Geraerts voor overbescherming. Ook dat is niet goed voor het welzijn van de kinderen. De vrouw weet waarover ze praat. Ze werkte in het kinderdagverblijf ‘t Blommeke, startte de buitenschoolse opvang Villa Kakelbont op en had zelf een zelfstandige onthaalfunctie bij ‘De Sjarelkes’. Allemaal initiatieven in Lanaken. Nu geeft ze de cursus ‘Begeleider in de kinderopvang’ in het volwassenenonderwijs in Genk.

“ Kinderbegeleider is een knelpuntberoep. Er is grote nood aan opvang. Dat zien we nu des te meer. In september startte een groep van 23 kandidaten, in februari begint een nieuwe cursus. Heel wat begeleiders doen het goed in de sector. Men focust nu te veel op de rotte appels. Je moet weten dat veel onthaalouders starten onder een degelijke dienst. Een coach stuurt je aan. er is intussen meer ondersteuning. Hopelijk herstelt zich de paniek, want het is belangrijk dat ouders hun kind met een gerust gevoel kunnen afzetten. Dan gaan ze ook met een gerust gevoel werken.”

Volledig scherm Suzy Geraerts toen ze nog onthaalmoeder was.(archieffoto) © jempi welkenhuyzen