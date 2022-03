Slechts 4 PV’ S voor verboden vuurwerk oudjaar

Hasselt 28 mobili­teits­pun­ten in Hasselt moeten zoekver­keer in centrum weren

De stad Hasselt wil komaf maken van het vele zoekverkeer in het centrum. Als oplossing stampt het bestuur daarom grote randparkings uit de grond, inclusief bijhorende ‘hoppinpunten’. Die mobiliteitspunten zullen van 28 locaties in Hasselt één groot netwerk vormen en het voor Hasselaar en bezoeker makkelijker maken om verder te reizen met shuttlebus, step of deelfiets.

29 maart