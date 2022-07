Seniorencampus 3 Eiken klaar voor hitteprik

Zo is men vorige week reeds gestart met extra hydratiemomenten van water en thee. Ook worden gesuikerde en warme dranken beperkt. “ Wanneer bewoners ‘s nachts wakker worden bieden de nachtverpleegkundigen 2 glazen water aan,” zegt Nickmans. “ Iedere namiddag zijn ijs, watermeloen of andere versnapering voorzien. De bewoners krijgen lichte, ruime kledij, kousen of onderkleding blijven uit. De animatie is aangepast, denk aan waterspellen of voetbaden. En op elke afdeling is een airco gekoelde dagzaal, idem voor het grand-café. Buiten zorgen grote parasols en een tentje voor schaduw.”