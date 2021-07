Scoutsleden redden vier mensen uit het water: twee bejaarden overgebracht naar ziekenhuis

Limburg Hanne en Danny lanceren de ‘Flexibur­ger’

16 juli Flexitarisme of semi-veganisme is fel in trek. Minstens één dag per week geen vlees of vis eten. Daar hebben presentatrice en model Hanne Troonbeeckx en chef-cuisinier Danny Vanderhoven iets op gevonden: de Flexiburger. Hij werd zopas voorgesteld en is vanaf nu online verkrijgbaar.