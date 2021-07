Scouts redden vier mensen uit het water, twee bejaarden overgebracht naar het ziekenhuis: “We hebben gedaan wat we moesten doen”

Alles speelde zich af omstreeks 15 uur ter hoogte van de Europalaan. De slachtoffers kwamen van een rusthuis in de buurt en waren op pad met hun rolstoelfietsen. Het ging om twee bewoners en twee begeleiders. Volgens de politie Lanaken-Maasmechelen (LaMa) verloren ze om een onduidelijke reden de controle over het stuur.

“We waren op dagtocht en zagen dat iemand van een groep in een karretje het kanaal in reed”, vertellen de Scoutsleden Rik Vanoobergen, Annemie Feron, Cas Viana, Lander Oorts en Lore Verburgh. “Zonder nadenken zijn we achter hen aan gesprongen in het water. De kinderen die mee met ons op pad waren, hebben we weggeleid. Gelukkig stond één begeleider nog op de schuine oever, waardoor zij niet in gevaar was. Een oudere man was wel naar beneden gezakt. We konden hem naar boven brengen en op het droge krijgen. De man was niet meer bij bewustzijn, maar ademde wel nog. Blijkbaar had hij al veel water binnen gekregen.”

Onderkoeling

Terwijl de jongeren iedereen in veiligheid brachten, werden ook de hulpdiensten gebeld. Die waren volgens de Scouts heel snel ter plaatse. Naast de politie en twee ziekenwagens kwam ook de brandweer met een reddingsboot naar de plaats des onheils. Volgens de politie valt de schade mee. Een vader en zijn dochter werden wel naar het ZOL in Genk gebracht omwille van lichte onderkoelingsverschijnselen. Ze verkeerden in shock, maar hun toestand is stabiel. De Scouts zijn gezond en wel gebleven: “Het koude bad nemen we er graag bij.”

Inmiddels kreeg het vijftal al een aantal complimenten. Bij het woonzorgcentrum Sint-Anna werden ze getrakteerd op een dikke pluim. Verder kregen ze ook telefoon van burgemeester van Lanaken Marino Keulen. “Dankzij hun moed is een Lanakense familie onmenselijk leed bespaard gebleven”, zegt hij.

Hectische week

Logischerwijze is het voorval het gespreksonderwerp van de dag bij de Scouts. “We moeten nog even bekomen van deze gebeurtenis", glimlachen ze. “Gelukkig konden we al even met het thuisfront bellen en zo lukt het wel om dit hele verhaal te verwerken.” Het was overigens al een hectische week voor de jonge bende. Eerder moesten ze hun kamp opbreken in Durbuy omwille van de waterellende en vonden ze nieuw onderdak bij de geitenboerderij in Membrugge. In totaal kamperen ze er met 50 leden. Aan het kampvuur hebben ze er nu een straf verhaal bij.