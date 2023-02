Scooterrijder uit Lanaken (17) sterft na aanrijding door trein in Maastricht

Veldrijden Julie Brouwers reed meeste crossen, Laura Verdon­schot mocht drie keer juichen

Met de Sluitingsprijs in Oostmalle valt zondag het doek over het veldritseizoen. Tijd voor een terugblik op de resultaten van de Limburgse hoofdrolspelers. Een echte uitschieter is er niet, toch niet wat het aantal overwinningen betreft. Laura Verdonschot mocht drie keer juichen, Arne Baers pakte twee overwinningen en Quinten Hermans schreef één cross op zijn naam. Julie Brouwers kwam het vaakst in actie.