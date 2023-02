Rouwregister voor verongelukte leerling

De 17-jarige T was afkomstig uit Veldwezelt en liep school aan het Pyxiscollege in Lanaken. Pedagogisch directeur Svan Van Vlierden: “ We hebben het gebeurde gecommuniceerd met onze leerlingen en ouders. We vangen de klasgenoten op met de leerlingbegeleiding, de klastitularissen en het CLB. We zorgen ook voor een stille ruimte waar alle leerlingen in een rouwregister kunnen schrijven en we organiseren een bezinningsmoment voor zij die niet aanwezig kunnen zijn bij de uitvaartdienst.”