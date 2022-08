Ronn Moors ruimt 300 sigarettenpeuken per week op

Lanaken - RekemRonn Moors ruimt al vier jaar zwerfvuil op langs de Daalbroekstraat in Lanaken. Tweewekelijks is daar een sluikstort bij. Ook de gemeente Lanaken ruimt er op en toch kan de dienst milieu het niet bijhouden.

Wekelijks zet Ronn twee tot drie zwerfvuilzakken aan de straat voor ophaling. Daar zitten ook heel wat sigarettenpeuken bij. Tot voor kort raapte Moors die peuken op met een grijpstok. “ Dat was een intensieve karwei. Zeker als je weet dat het traject heen en terug zo’n 7 km is. Daarom heb ik me een Makita rugstofzuiger aangeschaft. Hij weegt 4,3 kg, is uit kunststof en werkt op 2 batterijen van 18 volt. Op de minimum zuigstand kan ik er volledig de straat mee doen in één keer. “

Ronn zuigt met de stofzuiger wekelijks tussen de 260 en 340 peuken op. Vaak werpen chauffeurs in dit verlaten natuurgebied hun complete asbak uit. “ En een peuk vergaat niet. Er zit microplastic in en nicotine, schadelijk voor de natuur. Maar erger nog, in dit droog bosgebied, schuilt er meer dan ooit brandgevaar. Het is dus onverantwoordelijk. Ik begrijp niet dat mensen geen gezond verstand gebruiken. “

Moors heeft in zijn leven twee keer een bosbrand meegemaakt in het gebied. Daardoor is hij nog meer gemotiveerd om zijn actie verder te zetten. “ Ik doe dit op vrijwillige basis. Het is een drang. Het geeft me een kick als ik naar huis rij en zie dat alles er weer netjes bijligt.”

Een rugstofzuiger is handiger dan een grijpstok.

Ronn krijgt veel positieve reacties.