Ronde Tafel schenkt 4.000 euro aan goede doelen

Het geld kwam uit de organisatie van het Valentijnontbijt, een huis-aan-huis service die intussen traditie is in Lanaken en veel geld in het laatje brengt. Tijdens de vergadering kon de Ronde Tafel weer diverse organisaties gelukkig maken met een mooie cheque om hun werking te ondersteunen. Zo kregen Autisme Leeft, KVG en Scouts Neerharen elk 1.000 euro. Daarnaast werd er ook 500 euro voorzien voor kindvriendelijke doosjes rond baxters in het ziekenhuis van Lanaken, een project dat zijn oorsprong vindt bij RT25 in Antwerpen. En ook ging er 500 euro naar een zone-2-onderneming voor opvang van Oekraïense vluchtelingen.