Renaldo’s Wonderland heeft alternatief voor vuurwerkverbod

VeldwezeltIn Lanaken is vuurwerk met eindejaar verboden. Dat is een gemeentelijke beslissing, goedgekeurd door de politieraad. Buurgemeente Maasmechelen laat het beperkt toe. Marc Verheyen van Renaldo’s Wonderland in Veldwezelt heeft een alternatief voor het afsteken van vuurwerk: feeststerretjes, ijsfonteintjes en lichtstaafjes.

“ Mensen willen tegen middernacht, bij de overgang van oud naar nieuw, toch iets feestelijks in de hand hebben. Het zgn. schertsvuurwerk, met feeststerretjes en ijsfonteintjes, is daar ideaal voor. Ze horen onder het zgn. vuurwerk van categorie 1. Zo’n feeststerretje kan tot anderhalve minuut fonkelen en een ijsfonteintje tot 75 seconden. De lichtstaafjes in mousse werken op batterijtjes en er is ook biologische confetti om in de lucht te schieten”, legt Marc Verheyen uit.

Er is blijkbaar veel vraag naar, want de winkel is bijna uitverkocht. “ Het is vooral leuk en veilig voor kinderen, het maakt geen lawaai en je hoeft niet naar buiten”, zegt Verheyen, die met zijn feestwinkel al 25 jaar in de regio een gevestigde waarde is.

Of hij liever geen echt vuurwerk verkoopt? “ Toch niet, al heb ik er wel de vergunning voor, maar het is me te gevaarlijk. Vuurwerkletsels, gehoorschade, dierenleed, als het fout gaat is niet alleen je nieuwjaar maar heel je leven om zeep. Dat is het me niet waard. Zelf ga ik gezellig oud-nieuw vieren met vrienden in een bruin dorpscafé in Lanaken. En ja, daar zal waarschijnlijk een feeststerretje of ijsfontein worden afgestoken tegen middernacht.”

Marc Verheyen toont een feestpakket met sterretjes, ijsfonteintjes en lichtstaafjes. © jempi welkenhuyzen