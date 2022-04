Pyromaan die geparkeerde praalwagen in brand stak, krijgt vier jaar cel met uitstel

De man moest zich in het totaal voor vier verschillende brandstichtingen verantwoorden. Zo stak hij op 22 april 2021 om vijf uur ‘s nachts een palet in brand waarop bouwmateriaal lag om een leegstaande woning te renoveren. Nadien keerde hij samen met de hond van zijn vriendin terug om naar de brand te kijken. De politie vond het opvallend dat hij allerlei vragen over de brand stelde. Toen hij een paar weken later een verklaring moest gaan afleggen over de feiten, bekende hij de brandstichting.

Volledig scherm Verkeersslachtoffer Ivo Lauvrys naast de uitgebrande carnavalswagen. © Belga/Vanderveken

Nog geen maand later kreeg de brandweer een oproep dat een appartement op de Oude Heirbaan in Lanaken in brand stond. Ook toen stond de beklaagde naar zijn eigen daden te kijken tussen het publiek. Een politie-inspecteur heeft hem die dag herkend uit een eerdere brandstichting in 2013. Hij vermoedde dat de Lanakenaar de schuld droeg van de appartementsbrand. Zijn vermoedens werden bevestigd toen een bewoner de politie vertelde dat hij eerder die week reeds een brand had moeten blussen in hetzelfde appartement. De bewoner had de Lanakenaar bij de eerdere brand betrapt met een aansteker in zijn handen. Bovendien was er op de bewakingscamera’s te zien hoe de Lanakenaar op die twee opeenvolgende dagen in de buurt van het appartementsgebouw was op het moment dat de branden werden aangestoken.

Volledig scherm De rookpluim veroorzaakte een zware kettingbotsing op de brug E314 in Maasmechelen © BELGA

Ten slotte vond de politie tijdens zijn verhoor ook enkele foto’s op zijn gsm die hem linkten aan de brandstichting van de praalwagen van Nederlandse carnavalvereniging Sjpaspromotion uit Urmond. De praalwagen werd in maart 2018 in brand gestoken toen hij geparkeerd stond onder de E314 in Kotem (Maasmechelen). De rookpluim als gevolg van de brand zorgde voor een kettingbotsing met drie vrachtwagens en zes personenwagens. Een vrachtwagenchauffeur uit Geel overleefde het ongeluk niet. De Lanakenaar had eerst bekend dat hij de praalwagen in brand heeft gestoken, maar trok die bekentenis daarna in. Later verklaarde hij dat hij het toch kon gedaan onder invloed van drugs, maar dat hij er zich niets van kon herinneren.

De pyromaan moet voorlopig een schadevergoeding van 3.153 euro betalen aan de eigenaars van de woning waar hij de bouwmaterialen in brand stak. De schadevergoeding die de familie van de overleden trucker eiste, werd afgewezen omdat het niet helemaal duidelijk was wie er verkeerstechnisch aansprakelijk is voor de schade. Bovendien was het ook niet bekend of er al schadevergoedingen werden uitgekeerd in de procedure voor de politierechtbank.

Lees ook