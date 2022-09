Publieksonderzoek positief voor cultureel centrum

In totaal namen 110 cultuurhuizen in Vlaanderen deel aan de bevraging. Het cultureel centrum van Lanaken (CCL) heeft de resultaten vergeleken met gelijkaardige centra en ging aan de slag met een aantal actiepunten, rekening houdend met de impact en het effect op het publiek. Vast staat dat de antwoorden vaak overeen komen met het Vlaamse gemiddelde. Zo geeft 65 procent aan meerdere keren het CCL te bezoeken. Daarbij is er vooral interesse in muziek, theater en humor. Qua aanbod is men tevreden, al is er ook vraag naar musicals, meer stand-up comedy, extra aandacht voor jongeren en workshops in de avond. Verenigingen moeten meer op een creatieve wijze worden ondersteund, luidt het. Ook het horeca-aanbod scoort goed. Naar communicatie toe blijkt de cultuurbrochure nog steeds in trek, al wordt ook promotie in het straatbeeld aangeraden. Qua infrastructuur spreken de gebruikers van een verouderde uitstraling.