Premies helpen horeca terug op de kaart zetten

Voor elke euro die de horeca-uitbater investeerde, legde de gemeente een euro toe, met een maximum tot 10.000 euro. “ Over de afgelopen 2 jaar kregen we 19 aanvragen binnen, goed voor 119.873 euro. Dit jaar zijn er tot nu toe al 2 dossiers ingediend, voor 10.000 euro,” aldus schepen van Lokale Economie Astrid Puts (Open Vld)

Puts zegt de horeca rechtstreeks te betrekken bij diverse bestaande initiatieven. Ze denkt daarbij aan de Fietsvierdaagse, de jaarmarkt of het Oldtimertreffen dat in september plaats vindt. “We haken in op diverse acties. Zo bieden we dan bv een menu aan dat normaal 26 euro kost, tegen 19 euro. De dienst Economie past het verschil bij. We blijven de horeca aanmoedigen want ze vormen het kloppend hart van onze samenleving,” aldus de schepen.