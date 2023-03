Positiewissel maakt Nelissen Steenfabrieken klaar voor de toekomst

Eind 2022 werd er al een belangrijke stap gezet in de verdere professionalisering van de structuur door de oprichting van een directieteam. Dit bestaat uit de 3 CEO’s Burt Nelissen, Carlos Jorissen en Joeri Gevers. Ze worden nu aangevuld met 2 nieuwe directeurs. Kim vandebosch, ex-Sales Director BeLux-France, vervult nu de functie van Sales & Marketing Director. De rol van Finance Director is weggelegd voor Betsy Lathouwers. Beide nieuwe directieleden ondersteunen de CEO’s in de sturing van het bedrijf.

Rode draad

“Als directieteam bespreken we de strategie van het bedrijf. We spinnen de rode draad voor de toekomst”, verduidelijkt Kim Vandebosch. “Vanuit de strategie formuleren we concrete operationele doelstellingen die binnen onze organisatie vertaald en ingevuld worden”, vult Betsy Lathouwers aan. Nieuw gezicht is Renate Nelis. Zij zorgt voor de marketing en communicatie binnen het bedrijf vanuit haar eerdere expertise bij o.a. Lambrechts, Concentra, ASAP en Glowi. “ Nelissen is een familiebedrijf met warme waarden en een sterke lokale verankering. Ze zijn ambitieus en veroveren vanuit Kesselt de wereld met een duurzame aanpak. Aan dat verhaal wil ik graag meeschrijven.“