Ponyritjes inplaats van huifkartochten

Hasselt Politiezo­ne LRH leert 55-plus­sers elektrisch fietsen

In juni organiseert de politiezone Limburg Regio Hoofdstad (LRH) in elke gemeente van haar zone een gratis opleiding ‘rijden met een elektrische fiets’ voor 55-plussers. “De e-bike is ook bij deze doelgroep enorm populair, maar helaas raken zij steeds vaker betrokken bij een verkeersongeval.”

29 april