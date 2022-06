Politie volgt lading bestemd voor drugslabo: tot zeven jaar cel gevraagd

Op 4 april 2018 werd er een zending apaan onderschept. Dat is een van de grondstoffen om amfetamines te maken. De zending kwam uit China en werd ontdekt op de luchthaven van Schiphol. De Nederlandse douane plaatste twee trackers in de lading vooraleer ze die vrijgaven. Zo kon de politie ze volgen. Op 10 april 2018 werd de lading opgehaald door een man in een gehuurde bestelwagen. Hij had net daarvoor nog twee mannen opgepikt in Alkmaar en reed naar Maasmechelen.