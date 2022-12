Politie arresteert leerling die via Snapchat dreigt met bloedbad op school

LanakenDe lokale politie Lanaken-Maasmechelen (LaMa) heeft een leerling geïdentificeerd en gearresteerd, die via Snapchat berichten verspreidde waarbij een dreiging uitging ten overstaan van een bepaalde scholengroep in Lanaken. De persoon, die de berichten verstuurde, is opgepakt en wordt verhoord. “Wij zijn vooral blij dat er op het moment van de dreiging geen kinderen op school waren”, vertelt directrice Kricha Jans.

Op Snapchat gingen dinsdagmiddag 20 december beelden rond die vanaf een anoniem account verstuurd werden naar verschillende leerlingen van de Pyxis-scholencampus in Lanaken. “Op de screenshots stond in straattaal beschreven dat de persoon in kwestie een bloedbad wilde aanrichten in de school”, vertelt directrice Kricha Jans aan onze redactie.

“Ik ben blij dat de examens op het moment van de dreiging afgelopen waren. Er was dus niemand meer op school”, zegt Kricha Jans opgelucht. “Maar voor de zekerheid stonden we afgelopen dagen in constante verbinding met de politie om de veiligheid op onze drie vestigingen te garanderen.”

“Op dit moment lijkt de situatie onder controle en werd de dreiging geneutraliseerd. De politie en het parket van Limburg hebben vanaf het eerste moment de melding ernstig genomen en de noodzakelijke inspanningen gedaan om de verdachte te identificeren. De scholengemeenschap uitte haar appreciatie voor de adequate aanpak van politie en parket,” zo maakte politie LaMa donderdag bekend.

Geplande activiteiten

De geplande activiteiten van de scholengroep naar aanleiding van de nakende kerstvakantie kunnen gewoon doorgaan. De scholengroep laat weten dat leerlingen of ouders met vragen en bezorgdheden altijd terecht kunnen bij hun leercoaches en leerlingenbegeleiders. Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) in Maasmechelen werd ook ingeschakeld om leerlingen die daar nood aan hebben op te vangen.

“Nu we de zekerheid hebben dat het veilig is, vinden we het belangrijk dat de leerlingen vrijdag 23 december nog een laatste dag voor de vakantie naar school komen om over de situatie te praten. Zo kunnen zowel de leerlingen als leerkrachten gerust aan de vakantie beginnen”, voegt de directrice nog toe.

