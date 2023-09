Pluk gratis je fruit

Geniet van paarse schoonheid met de fiets in de Mechelse Heide

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van heidegebieden. Die staan namelijk rond deze periode mooi in bloei. In Limburg ontdek je de pracht van de Mechelse Heide met de fiets.