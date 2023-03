Play-In voor 50 jaar Academie

PVV Limburg ziet grote kans op meeregeren na verkiezin­gen

De PVV in Limburg ziet ‘een heel grote kans’ op meeregeren in Limburg na de verkiezingen van Provinciale Staten. Dat zei fractievoorzitter en lijsttrekker René Claessen van de PVV Limburg maandag tijdens een verkiezingsdebat in Roermond. Eerder lieten CDA en VVD in de Limburgse Staten al weten geen bezwaar te hebben tegen samenwerking in een nieuwe coalitie met de PVV.