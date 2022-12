Pietersheim krijgt vier padelbanen

Halen/Tongeren ASSISEN. Speurders hebben vraagte­kens bij ‘andere man’ van slachtof­fer Anja: identiteit van Serge kon niet achter­haald worden

Nadat Michel T. (59) in tranen bekende dat hij zijn ‘prachtvrouw’ Anja Vlayen met 53 messteken doodde omdat ze een andere man had, getuigden de speurders over het gevoerde onderzoek. Maar over ‘die andere man’ die Anja via de chat had leren kennen, viel niet heel veel te vertellen. “Kan het zijn dat die Serge misschien een internetoplichter was?”, vroeg Bert Vanmechelen, advocaat voor de familie van het slachtoffer, zich luidop af.

