Pearl Jam overnachtte in Limburg bij La Butte aux Bois: “Eddie Vedder was héél sympathiek”

LanakenDe Amerikaanse rockband Pearl Jam moest na hun concert op Pinkpop vorig week natuurlijk ergens overnachten, en dat deden ze bij La Butte aux Bois in Lanaken. Frontman Eddie Vedder en zijn gezelschap waren vol lof over het complex van Jochen Leen. “Hij vond het hier een verborgen parel en wilde zeker terugkomen.”

‘Thank you so much’, ‘we are grateful’, ‘what a beautiful spot!’. De boodschappen die de bandleden van Pearl Jam achterlieten bij La Butte aux Bois in Lanaken liegen er niet om. De Amerikaanse rocksterren, gekend van wereldhits als ‘Black’ en ‘Alive’, genoten overduidelijk van hun verblijf in Limburg.

“We wisten al even dat ze hier gingen overnachten, maar bleven daar natuurlijk discreet over", zegt Jochen Leen van La Butte aux Bois. “Ze zijn hier een nacht en een halve dag verbleven. Eddie Vedder bleef voornamelijk op zijn kamer om te rusten, want ze moesten die namiddag alweer doorreizen naar Berlijn. Die mannen hebben een straks tourschema.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Eddie Vedder met Pearl Jam op Pinkpop. © Ben Houdijk

Volledig scherm Pearl Jam bij La Butte aux Bois. © RV

Toch konden de bandleden, hun tourmanager en de crewleden ook het domein verkennen, en de reacties waren lovend.

“Bij La Butte aux Bois pakken we al een tijd uit met het natuurhistorische. Hier vind je expo’s van edelstenen, meteoren en dino’s. Is dat bij ons verhaal past. Ze vonden de sfeer heel knap, en zeker onze kelder in aanbouw stak hen de ogen uit. We bouwen daar een soort maanlandschap waar je vanuit een spaceshuttle de beleving kunt creëren. Thema’s die Eddie Vedder blijkbaar ook zeer boeien.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Domaine La Butte aux Bois is een vijfsterrenhotel. © Jempi Welkenhuyzen

Vedder was volgens het personeel zeer sympathiek en ‘down to earth’. Men vond hem ook kleiner van gestalte dan aanvankelijk gedacht. “Maar hij had het dus over een hidden gem, een verborgen parel die hij zeker nog eens wilde komen bezoeken. Hij heeft zijn contactgegevens uitgewisseld zodat er een toekomstig verblijf geregeld kan worden. Op de foto wilden ze liever niet gaan, dus maakten we daar geen aanstalten meer voor.”

Het is niet de eerste keer dat er wereldartiesten verblijven in Lanaken. Actrice Liz Hurley en acteur Anthony Hopkins gingen Eddie Vedder al voor. Maar er staat nog zeker één persoon op het lijstje die Leen graag over de vloer ziet komen. “Elon Musk! Hij is natuurlijk met hoogstaande technologie én space-travelling bezig. Voorlopig genieten we nog na van Eddie Vedder zijn passage en zijn positieve feedback. Het doet toch wat als je dat hoort van die mannen, daar doe je het voor."

Volledig scherm De expo van Tom Herck stond er nog enige tijd. © Mine Dalemans

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.