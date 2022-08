PDG telt al meer dan 1000 leden: “Wij zijn de ogen en oren van Lanaken.”

LanakenDe Progressieve Democratische Groep, kortweg PDG, is na een jaar een begrip in Lanaken. De Libertijnse gedachtegroep stuurt vanaf de zijlijn de politiek aan bij tal van dingen die fout lopen, vanuit een zekere filantropie. Zorgen voor mensen en concrete initiatieven ondersteunen om levensomstandigheden van anderen te verbeteren. Dat is het motto. Voorzichtig gestart via de sociale media, telt PDG nu meer dan 1000 leden!

Johnny Rutten is de spreekbuis en het gezicht van PDG. Maar hij krijgt achter de schermen medewerking van drie ondernemers: Jan De Nil, Ron Biesmans en Marc Verheyen. Allen waren of zijn aangesloten bij een politieke partij. Maar hun engagement gaat verder.

“De achterliggende gedachte was om vanuit deze drukkingsgroep iets te veranderen voor de mensen in Groot-Lanaken. Politiek is een strategisch spel. Daarom hebben we dit pad verlaten om ons gedachtengoed naar buiten te brengen via de PDG. We sturen vanaf de zijlijn dingen bij die fout lopen en brengen punten aan opdat de politieke partijen die oppikken. Helaas, zowel oppositie als meerderheid, missen opportuniteiten. Het is wel zo, dat wanneer we schepenen rechtstreeks aanspreken of instanties raadplegen, dat er resultaat komt. Want weet dat kleine problemen leiden tot grote frustraties bij onze burgers.”

Dierenwelzijn en mobiliteit

PDG blikt in het afgelopen jaar terug op tal van realisaties. Vooral thema’s als dierenwelzijn en mobiliteit zijn blikvangers. En dit zowel in het centrum als in de deelgemeenten.

“ Denk aan de realisatie van de hondenlosloopweide in Pietersheim, maar ook aan de aanklacht tegen de schapenverwaarlozing. Of de veiligheid rond de vlonder bij de Nationale Poort van het Regionaal Landschap. Denk ook aan gevaarlijke verkeerssituaties die we aanklagen. Kortom, we zijn de ogen en oren van Lanaken.”

Intussen rust het kernbestuur niet op de lauweren. Er staan nog tal van initiatieven in de steigers. “ We blijven ageren tegen de onrechtvaardige afvalbelasting en tegen de leegstand van handelspanden. We ijveren voor een 2e hondenlosloopweide tussen de Pannestraat en het Molenweideplein. En in de Bruel vragen we om een fietsstraat. Verder willen we enkele activiteiten organiseren om al onze virtuele leden eens samen te brengen. En we kijken uit naar de verkiezingen van 2024 om deze groep politiek uit te bouwen.”

Voor alle informatie verwijst PDG naar zijn facebookpagina PDG Lanaken.

Volledig scherm De bezielers achter de Libertijnse Gedachtegroep. © jempi welkenhuyzen