Overvaller crasht na achtervolging, kindjes van 1 en 4 zitten aan boord

Limburg Onze tips voor het weekend in Limburg

2 juli Voor de tweede keer vindt zaterdag de ‘Nacht van Noord-Limburg’ plaats. Deze VAS-rittensportwedstrijd/kaartleesrit van RT Moustache wordt verreden op wegen in Noord-Limburg en omstreken. De geel-zwarte brigade uit Bocholt grijpt daarvoor terug naar de datum die ook in 2020 aanvankelijk voorzien was, namelijk de eerste zaterdag van juli. Tachtig teams schreven zich in. Voor toeschouwers is het hele spektakel gratis te bezichtigen. Alhoewel de horecamaatregelen vanaf 30 juni weer wat versoepelden, houdt RT Moustache vast aan de vervroegde timing. Dat maakt dat de eerste deelnemer al start om 15.45 uur. Het decor voor dit spektakel is de Scoutsrally in Neerpelt.