Oude Delhaize maakt plaats voor Unique

Tussen Kerst en nieuw wordt niet gewerkt. Omdat de site pal in het centrum ligt tussen de Stationsstraat, het Schuman- en het Europaplein verwacht men enige hinder. “Op het Europaplein wordt een dubbele rij parkeerplaatsen als werfzone afgebakend. Ook wordt een deel van de Stationsstraat ingenomen op dinsdagvoormiddag. Dan is de straat afgesloten omwille van de markt. Voetgangers en fietsers kunnen op dinsdagvoormiddag via een aangepaste zone door. De glasbollen worden verplaatst naar het Europaplein, in de buurt van het Euromonument”, zegt schepen van ruimtelijke ordening Jolein Martens (Open Vld)

Unique

De naam van het nieuwe project verwijst naar de oude Unic winkel, die er voor Delhaize was gevestigd. Op de locatie komen 19 exclusieve appartementen, 6 luxe penthouses en 4 handelspanden. Daarbij gaat veel aandacht naar architectuur en open ruimte, aldus vastgoedmakelaar Bart Christoffels. De oppervlaktes van de appartementen gaan van 74 tot 134 vierkante meter, de handelspanden van 148 tot 267 vierkante meter. Bovendien is een ondergrondse garage met fietsenstalling en berging voorzien. De afwerking van de appartementen is in de aankoopprijs inbegrepen, maar kan vrij worden ingevuld. De ideale locatie aan de winkelstraat en het Europaplein in Lanaken, luidt het.