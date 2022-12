Oud voetbalterrein groeit uit tot voedselbos

As Wolf doodt twee shetlandpony’s in As: “De wolven hebben nu ook onze gemeente ontdekt”

Deze ochtend werden twee shetlandpony’s dood aangetroffen in As. Volgens burgemeester Tom Seurs (Voluit!) is het de eerste keer dat de wolf in zijn gemeente toeslaat. “We vragen alle eigenaars van paarden en kleinvee om waakzaam te zijn”, klinkt het.

