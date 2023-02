Oud-schepen Leon Bronzwaer overleden

Bronzwaer werd met de politieke paplepel groot gebracht. Zijn vader Gilla werd als strijder aan de IJzer, direct na WO1, burgemeester van Veldwezelt. Zoon Leon was gedurende 18 jaar lid van de gemeenteraad. Daarvan nog 6 jaar in de toenmalige gemeente Veldwezelt (1970-1976). Hij was tussen 1995 en 1997 Schepen van Sport en Toerisme, een gedeeld mandaat met Nico Geraerts. Bronzwaer zetelde ook 6 jaar in het OCMW (1989-1994).

“Leon was belangrijk in het begin van mijn politieke carrière”, zegt burgemeester Marino Keulen (Open Vld) “Hij nam me mee op sleeptouw en dankzij zijn kiezers werd ik in 1988 in de gemeenteraad verkozen. Hij gaf goede raad en had een sterk inzicht, ook al stopte met de actieve politiek in 2001.”