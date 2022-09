Oud-Rekem viert 300 jaar Museumkerk St. Pieter

De bouw van de St. Pieterskerk was een moeilijke bevalling. Er waren van aanvang af strubbelingen tussen de grafelijke familie d’Aspremont-Lynden en de graaf-kanunnik Frans Gobert. De afbraak van de eerste parochiekerk en de nieuwbouw staan genoteerd in 1704, maar regelmatig staken de perikelen tussen de wereldlijke en geestelijke overheid de kop op. Zo moesten de parochianen 18 jaar lang de mis volgen bij de Norbertinessen of de Minderbroeders, want St. Pieter bleef in de steigers staan. Tijdens de Franse revolutie onderging ze grote vernielingen. Dat noopte tot verschillende restauraties en renovaties van in- en exterieur achteraf. Toch bleef de kerk 2 eeuwen het middelpunt van de Rekemse parochie tot ze in 1972 werd overgenomen door de gemeente en de Museumvrienden. Intussen werd een nieuwe kerk gebouwd aan de Populierenlaan. Sinds 2000 speelt er een carillon in de toren.