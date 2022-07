oud-politica Josanne Kuijpers overleden

Josanne Kuijpers zetelde onafgebroken van 1977 tot 2006 in de gemeenteraad voor CD&V. Ze was 11 jaar schepen o.a. van burgerlijke stand en toerisme. Zo gaf ze de toenmalige V.V.V. een gezicht en was ze mee grondlegger van het fietsroutenetwerk. Ook de woonwijk en OC. Jeugdpark in Smeermaas zijn haar verdiensten. Daarnaast was haar engagement groot in diverse organisaties en verenigingen. Burgemeester Marino Keulen (Open Vld) omschrijft Josanne als een goede collega, die vol overtuiging politiek bedreef, waarbij de mens telde, over alle gezindheden heen. “Ze was een absolute stem voor Smeermaas.”