OPZC opent ‘High Intensive Care’- afdeling

De HIC- unit biedt in de eerste fase plaats aan 11 zorgvragers met een ernstige psychiatrische aandoening. In fase 2, waarschijnlijk aan het einde van dit jaar, zullen er in totaal 21 plaatsen beschikbaar zijn. De opname op de HIC wordt zo kort mogelijk gehouden en dient enkel als tijdelijke onderbreking of als start van een ambulante (vervolg)behandeling. Er is een maximale duurtijd van 3 weken. Na een grote evaluatie kan de opnameduur tot twee keer worden verlengd.